Erik Karlsson har haft det tufft mot Mark Stones kedja. Foto: Bildbyrån

Han har fått mycket beröm för sitt sätt att leda lagets offensiv under slutspelet. Men efter nattens 6-3-förlust för San Jose kan vi konstatera att allt inte har varit guld och gröna skogar för Erik Karlsson.

Vegas har vänt på serien mot San Jose. I natt vann de med 6-3 sedan slutspelets kung så här långt, Mark Stone, återigen dominerat. Stone sköt ett läckert hattrick och har nu gjort sex mål på sina tre första matcher. Dessutom adderade han två assistpoäng i natt. Även kedjekamraten Paul Stastny stod för fem poäng i nattens storseger.

Men medan slutspelet varit en enda stor succé för Mark Stone har det varit tuffare för hans tidigare lagkompis i Ottawa, Erik Karlsson. Karlsson har visserligen imponerat stort i offensiven men han hade nog önskat sig en roligare start på slutspelet defensivt. Han har matchats mycket mot just Mark Stone, som gjort samtliga sex mål i slutspelet när Karlsson varit på isen. Faktum är att den svenske stjärnbacken varit inne på elva av Vegas tolv mål under de inledande tre matcherna. Ett mindre roligt facit för San Joses nummer 65, som dock hade en assistpoäng även i nattens match och nu har fem poäng på de tre matcher.

CHOCKSTARTADE I ALLA PERIODER

Vegas grundlade egentligen segern via mål tidigt i perioderna. Redan 16 sekunder in på den första perioden gjorde Mark Stone 1-0. 21 sekunder in i den andra gjorde Paul Stastny sitt första av två mål i perioden, och 36 sekunder in i den tredje gjorde Stone mål igen. Förutom Stones tre mål och Stastnys två mål gjorde även tredjelänken i succékedjan, Max Pacioretty, ett mål för Golden Knights del.

– Jag vill tacka för stödet i kväll. Det var min första slutspelsmatch här och jag kunde inte ha önskat mig ett bättre resultat för lagets del, sade hattrickskytten Stone ödmjukt efter uppvisningen.

Vegas ryckte till en 5-1-ledning i början av den tredje perioden, då Logan Couture och Timo Meier gjorde två snabba mål och reducerade till 5-3. Men närmare än så kom alltså inte San Jose, som nu ligger under med 2-1 i matcher.

Lagets svenskar var inblandade i samtliga tre mål. Förutom Karlssons assist hade även Marcus Sörensen en assistpoäng på Kevin Labancs 2-1-mål och Gustav Nyquist spelade fram Timo Meier till 3-5-målet.