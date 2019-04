Under fem år var Dustin Johner en storstjärna i HockeyAllsvenskan. Nu lägger 36-åringen av med hockey.

– Det är dags att inleda nästa kapitel i mitt liv, skriver han på twitter.

2010 till 2015 bombade han in 195 poäng på 245 matcher i HockeyAllsvenskan. Som allra vassast var han 2014/2015 i Västerås då han gjorde 46 poäng och slutade femma i poängligan och tvåa i skytteligan med 23 mål.

Nu har Dustin Johner spelat sin sista match, meddelar han på twitter. Han avslutade karriären med två år i den brittiska ligan med Belfast Giants.

Johner spelade upp två klubbar i SHL. 2011 var han med och skrev historia med Växjö och 2014 var han en av Djurgårdens hjältar när de tog sig upp till finrummet igen. Något spel i SHL blev det dock aldrig för Johner själv.

Utöver spel med Västerås, Djurgården och Växjö hann Johner också spela för Tingsryd där han sköt 23 mål under en säsong.

Tonight will be my last. I’ve been fortunate to play the game I love for so long. I’ve tried to play with the passion & respect the greatest game on earth deserves @SeattleTbirds @zsclions #innsbrucksharks @vaxjolakers @Tingsrydsaif @DIFHockeyse @vikhockey @ecvsv @BelfastGiants pic.twitter.com/wTe4AFUUAM

— dustin johner (@dustinjohner) April 14, 2019