Det är inte direkt ofta som Joe Thornton hamnar i ett negativt rampljus. Efter nattens tackling på Tomas Nosek har han dock gjort just det.

– Äh, min son tacklar mig sådär sex gånger per dag, säger han själv.

Joe Thornton är den kanske mest älskade spelaren i hela NHL, och är utan tvekan en av tidernas främsta speluppläggare. Men vill det sig riktigt illa kan vi ha sett honom för sista gången i natt. Åtminstone kan han ha få matcher kvar i karriären.

Thornton tros nämligen riskera avstängning efter en tackling på Vegas Tomas Nosek i nattens 6-3-förlust. En tackling han även visades ut för.

Joe Thornton that's a no no pic.twitter.com/vTIApoLxQv

— CJ Fogler (@cjzer0) April 15, 2019