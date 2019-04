USA får en rejäl förstärkning till VM, som börjar om mindre än en månad. Chicagos Patrick Kane har tackat ja till spel och kommer leda laget som lagkapten.

NHL-säsongen är över för Patrick Kane i år. Hans Chicago klarade inte att ta sig till slutspel – något som öppnat upp för spekulationer om han kommer spela VM i maj. Nu kommer uppgifter från Chris Johnston, reporter på Sportsnet, om att Patrick Kane har tackat ja till spel. Han kommer även att bära ett ”C”på bröstet under turneringen.

Patrick Kane spelade 81 matcher för sitt Chicago under säsongen och stod för 110 poäng, vilket gav honom en tredjeplats i grundseriens poängliga. VM-turneringen spelas i Slovakien och börjar 10 maj.

Patrick Kane is heading to the IIHF World Hockey Championship and will captain Team USA.

— Chris Johnston (@reporterchris) April 15, 2019