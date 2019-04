Oliver Ekman-Larsson kan bli historisk som den förste svenske spelaren att vinna VM-guld tre år i rad. Enligt uppgifter har han tackat ja till VM.

Det är NHL-skribenten och Arizonakännaren Sebastian Norén som på twitter kommer med glädjebeskedet att Oliver Ekman-Larsson, precis som 2017 och 2018, kommer till VM. Rikard Grönborg får därmed återigen en backstjärna att kunna luta sig mot.

27-årige Ekman-Larsson gör sitt sjätte (!) VM och har sedan tidigare två guld, ett silver och ett brons. Han har dessutom ett OS-silver samt ett JVM-brons från sin makalösa landslagskarriär. På 42 VM-matcher har smålänningen gjort fenomenala 31 poäng.

”OEL” gjorde 14 mål och totalt 44 poäng under säsongen och kunde sånär föra Arizona till slutspel. Så sent som med någon vecka kvar av säsongen låg Coyotes på slutspelsplats. Men de orkade inte hela vägen.

Ekman-Larsson gjorde sin första säsong som lagkapten och slutade tvåa i den interna poängligan.

Sedan tidigare uppges spelare som Erik Gustafsson, Jacob Markström, Elias Pettersson, Oskar Lindblom, bröderna Kempe och Robert Hägg vara klara för VM.

