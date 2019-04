Victor Hedman saknades i den tredje konferens-kvartsfinalen mot Columbus. Nu står det också klart att han missar det som inatt kan bli Tampas sista match för säsongen.

Tampa Bay gick in till den första rundan av Stanley Cup-slutspelet som skyhöga favoriter mot Columbus. Men ingenting har stämt för laget och de befinner sig just nu i underläge med 0-3 i matcher. Inatt kan de bli utslagna om Columbus vinner även match fyra.

Efter match två saknades Victor Hedman på Tampas träning.

— Han blev lite mörbultad igår. Förhoppningsvis är han okej för spel, sade coachen Jon Cooper inför lördagens träning.

Men Hedman kom inte till spel och nu står det klart att han missar även nattens match. Det gör även landsmannen Anton Strålman.

Coop says Hedman and Stralman will not play tonight and Killorn will be a game-time decision. #TBLvsCBJ

