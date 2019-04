Nattens fajt mellan Alexander Ovetjkin och Andrej Svetjnikov blev omtalad. Den ryske veteranen sänkte sin talangfulle landsman och nu står det klart att den senare troligtvis missar nästa match. Till att börja med.

Carolina vann nattens match mot Washington och reducerade till 1-2 i matchserien. Men den stora snackisen efteråt var slagsmålet mellan Alexander Ovetjkin och Andrej Svetjnikov. Carolinas jättetalang fick rejält med stryk.

— En killes handskar åker av först och det är ”Ovies”. Det är frustrerande eftersom Andrej blev skadad. Det var hans första slagsmål. Han har spelat 90 matcher och har aldrig slagits. Jag är ganska säker på att ”Ovie” vet om det. Det stör mig, sa Hurricanes tränare Rod Brind’Amour efter matchen.

Nu står det klart att Andrej Svetjnikov troligtvis missar den kommande matchen. Han är i hjärntrappan och hans tränare räknar inte med honom i nästa match.

Brind’Amour says Svechnikov is in the concussion protocol. Got checked out at the hospital last night. He doesn’t expect him to play in Game 4.

— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) April 16, 2019