Häromdagen spelade han fortfarande collegehockey. I förrgår skrev han på sitt första NHL-kontrakt. I natt gjorde han sin debut för Colorado – och blev målskytt. Cale Makars senaste dygn har varit något alldeles extra.

Anrika The Hockey News rankade honom nyligen som den bästa spelaren i hela hockeyvärlden, utanför NHL. Man kan med andra ord förstå att Coloradofansen blev stissiga när beskedet att Cale Makar skrivit på ett NHL-kontrakt kom. Några timmar före nedsläpp i nattens match mot Calgary kom också beskedet att den 20-årige backen skulle gå rakt in i Avalanche lag. För att uttrycka det milt kan vi säga att det var ett lyckat drag av coachen Jared Bednar.

Redan 16 minuter in i matchen slog han till. Med sitt första skott på mål för Colorado blev Makar målskytt. Ett mål som betydde 3-0 i den så viktiga matchen mot Calgary Flames, laget han var supporter till som yngre. Makar skrev då NHL-historia. Han blev den första backen någonsin att både begå sin debut i en slutspelsmatch och dessutom göra mål. Som om inte det vore nog vann Colorado med 6-2, vilket gjorde att Makars mål blev det matchavgörande. Om det var Cale Makar-feber innan nattens match är det ingenting mot det som råder i Denver just nu.

Hey NHL, meet Cale Makar.

You’re going to love him! #GoAvsGo pic.twitter.com/XgOMJljcpj

— x- Colorado Avalanche (@Avalanche) April 16, 2019