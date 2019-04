NHL:s motsvarighet till Disciplinnämnden fick jobba hård i natt. Två spelare stängs av. Torontos Nazem Kadri kan ha spelat klar för säsongen.

Det var i mötet mellan Toronto och Boston i förrgår som Nazem Kadri och Bostons Jake DeBrusk hade en stenhård duell matchen igenom. Duon var på varandra konstant och stämningen trissades upp ju längre matchen led. I slutet av matchen tog Kadri det dock ett steg för långt när han cross-checkade DeBrusk mot ansiktet.

Nu har Torontocentern fått ett stenhårt straff. Han stängs av resten av förstarundan, meddelar NHL:s Player Safety. Straffet kan alltså bli allt från tre till fem matcher, beroende på hur resten av serien gestaltar sig. Toronto leder just nu matchserien med 2-1 i matcher.

Joe Thornton får vila i nattens match mellan San Jose och Vegas. Han tacklade Vegas Tomas Nosek igår och stängs alltså av en match. Thornton själv var efter matchen frågande till den kritik han fick.

– Jag trodde att jag knappt rörde honom. Och han kom ju tillbaka direkt. Min son tacklar mig sådär sex gånger per dag. Han sätter sig i en konstig situation, sade Thornton.

Men disciplinnämnden höll alltså inte med. De stänger av legendaren, som dock får komma tillbaka betydligt snabbare än Nazem Kadri…

Joe Thornton that's a no no pic.twitter.com/vTIApoLxQv

— CJ Fogler (@cjzer0) April 15, 2019