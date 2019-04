Emil Bejmo Foto: Bildbyrån

Emil Bejmo riktar skarp kritik mot Mora – men ser ut att bli kvar i klubben ändå. I en intervju med hockeysverige.se berättar den tidigare lagkaptenen om mardrömssäsongen, där han var oönskad av sitt Mora.

– Jag har varit här så pass länge och sen kommer det in folk som inte varit här så länge, och då var det liksom ”Han är inget bra, honom skiter vi i”.

Emil Bejmo kom till Mora redan under säsongen 13/14 och var kvar tills dess att han lånades ut till Södertälje i december 2018. Detta efter en mycket tung inledning på säsongen i Mora för hans del. Ett Mora han dessutom var lagkapten för när klubben tog steget upp i SHL.

Efter klubbens uttåg riktar värmlänningen nu skarp kritik mot klubben, både hur den tappat sin identitet, och hur den behandlade honom. Det var en säsong där allt gick fel både för honom och laget.

– Allt gick fel som kunde gå fel, från start. Om vi börjar i Mora så visste jag ju att jag skulle försöka slå mig in i en fjärdeline och inget annat. Men där…jag blev någon som jag inte är bra på att vara. Jag tappade bort mig själv, jag tappade speltid, självförtroendet åkte med i botten. Till slut ville jag inte ens ha pucken, utan när jag var på isen försökte jag bara att inte göra misstag. Det är inget vinnande koncept. Sen lånades jag ut till Södertälje och då tycker jag att jag fick ett lyft. Jag gjorde det bra i början, men utan att göra mål och poäng. Däremot spelade jag bra och fick glädjen tillbaka…då blev jag avstängd, säger han och syftar på den sex matcher långa avstängning han fick.

– Då var vi ett gäng gubbar som inte kunde spela, som var skadade eller avstängda, med (Nicklas) Grossmann, (Jacob) Spångberg och (David) Åslin som körde på riktigt bra. Så när jag kom tillbaka då så var jag riktigt bra och riktigt förbannad och sugen på att spela. Då spelade jag två matcher och gjorde två mål. I den tredje matchen sprack pungkulan. Då gick luften ur. Efter det hade jag svårt att hitta tillbaka till någonting. Det blev lite för många saker som hade gått fel då.

Den pungkulekross han talar om inträffade under en match under säsongen då hans ena testikel klämdes i suspensoaren efter en tackling.

– Jag kände att det gjorde ont men den var inte svullen direkt när det hände. Jag fortsatte spela och efter matchen fick jag nästan panik när jag kände på den, för då var pungkulan tre gånger så stor, sade han till Hockeypuls.

”BLEV INTE JÄTTEBRA BEHANDLAD”

Du påverkades av allt som hade gått fel innan också?

– Ja, det var rätt naturligt. Jag menar, det började med hur det blev i Mora. Jag har varit där hur länge som helst och blev, så här i efterhand, inte jättebra behandlad direkt. Men det blev som det blev. Jag blev utlånad och det tog jag, det är en tuff bransch så det kan hända. Jag försökte hela tiden och gjorde mitt bästa och på det sättet känner jag mig stolt över mig själv. Hockeyspelandet var inte direkt på topp, men jag kämpade på. Nu känner jag ett revanschsug över att visa att jag kan spela hockey. Någonstans handlar det om att gå tillbaka till grunderna och ha lite kul. Man får försöka att inte ta det på så jävla blodigt allvar. Det viktigaste är att ha kul och må bra.

Du säger att du inte blev bra behandlad – på vilket sätt?

– Det handlade om kommunikationen framför allt. Kommunikationen var ruggigt bristfällig. Jag har varit här så pass länge och sen kommer det in folk som inte varit här så länge, och då var det liksom ”Han är inget bra, honom skiter vi i”. Jag fick inte veta något, och det är inte direkt svårt att ta ett samtal där de berättar hur de tänker eller vad de vill att jag ska göra. Det var tydligt att de inte tänkte spela mig, säger Emil Bejmo.

– Så var det inte bara för mig, utan det var samma sak för flera andra.

Tror du att sådana grejer kan ha påverkat att det gick som det gick för Mora?

– Det tror jag! Det är många bitar som spelar in. Kollar man på laget de hade var det inte lag som skulle åka ur men…de förlorade många matcher, de spelade med mycket press och mötte Leksand… Att möta Leksand borta och spela bra, men inte få in pucken utan släpper in en i stället, är tufft. När Leksand får med sig publiken i Tegera är det svårt alltså. Och de vinner ju med 4-1 i matcher så de var helt enkelt bättre.

”IDENTITETEN HAR FÖRSVUNNIT”

Emil Bejmo är dock tydlig med att han inte kände någon tagg mot Mora under kvalet.

– Nej, absolut inte. Jag menar, jag har fått vänner för livet där. Jag var och träffade grabbarna under kvalet och led verkligen med dem. Det gjorde ont att se dem.

Trots den något frostiga relationen under säsongen ser den forne lagkaptenen dock ut att följa med Mora ned i HockeyAllsvenskan.

– Jag sitter på ett allsvenskt kontrakt med Mora. Jag hade nyss ett möte med Peter Hermodsson (klubbdirektör) och Peter Iversen (assisterande sportchef) och jag känner verkligen att jag vill att allt ska bli bra för deras skull. Det är två fantastiska människor. De har märkt vad som gått fel för oss de senaste två åren. Vi har tappat den identitet vi hade i HockeyAllsvenskan. Då var det full fart och rock n’ roll. Det var skoj, folk tänkte att ”i Mora har man kul när man spelar”. Den identiteten har försvunnit nu och den hade varit rolig att få vara med och bygga upp igen eftersom jag ändå har varit här så länge. Det hade inte varit kul att lämna nu när det gått emot.

– Men jag vill veta lite vad som händer runt om innan allt blir klart. Det lutar dock åt att jag stannar i Mora.

”FÅR HITTA NÅGON ANNAN SMART KILLE”

Finns det något positivt med att ni nu kan börja om från början, på något sätt?

– Det är inte bra att man åker ur, men jag tror det kan vara positivt att starta om och ta tillbaka det vi hade senast, när vi hade Jeremy (Colliton) som coach. Nu får de hitta någon annan smart kille som kan utveckla spelarna och få människor att växa. Någonstans är det vad det handlar om i HockeyAllsvenskan.

Tror du identiteten blir en nyckel för om ni ska kunna gå upp snabbt?

– Det är helt A och O att kunna trivas på jobbet och och ha kul. Så var det förut. Det var ett arbete vi drog igång för fem år sedan med en kärngrupp och nu får vi försöka bygga upp en ny sådan. Kommer det in rätt personer så finns alla möjligheter att gå upp igen.

– Kolla på Modo, exempelvis. De åkte ned och har fått kämpa lite med vilka de är, men de har börjat hitta det nu känns det som.

”VILL KOMMA TILLBAKA TILL DEN RIKTIGA EMIL BEJMO”

Det tog tio år från Emil Bejmos SHL-debut i Färjestad 2007/2008, då han gjorde tolv matcher, innan han fick chansen i SHL igen. Han medger att det känns lite tungt att vända ned i allsvenskan igen.

– Det är inte det att det känns tungt för att jag jobbat för att spela i SHL, utan det är snarare att jag varit så länge i HockeyAllsvenskan och kände mig redo för en ny utmaning. Jag har exempelvis aldrig spelat ett riktigt slutspel. Men efter den här säsongen så…jag har gjort bra säsonger förut och jag vill gärna göra en bra säsong nu också. Helst med Mora. Sen kanske jag kan hitta något annat. Men det är något för framtiden. Nu får vi se vad som händer nästa säsong.

– Men det är inte så jobbigt att lämna SHL. Jag gjorde inga supersäsonger där även om jag var okej den första säsongen. Den här säsongen har jag bara blivit sämre, säger han och avslutar med:

– Jag vill komma tillbaka till den riktiga Emil Bejmo igen.