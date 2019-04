Fredrik Forsberg Foto: Bildbyrån

Almtuna åkte ur HockeyAllsvenskan – men Fredrik Forsberg tar klivet upp i SHL. Han är klar för Leksand.

– Det blir en rolig utmaning att ta en plats i Leksand och få visa att man ska få spela, säger han.

Det är alltså inte den tidigare Leksandsspelaren Fredrik Forsberg, som nu är i Karlskoga, som ansluter. Det rör sig om Almtunas forward Fredrik Forsberg. Han sköt den gångna säsongen tolv mål i HockeyAllsvenskan och får nu chansen i SHL.

Leksand bekräftar att han skrivit ett tvåårskontrakt med nykomlingen i högstaserien.

– Leksands IF får in en extremt snabb spelare med bra skott och som fullföljer på kropp, och är riktigt jobbig för motståndarna. Fredrik har en bra karaktär när det kommer till att driva sin egen utveckling. Jag hade själv förmånen att få jobba med Fredrik under min tid i DIF och det skall bli spännande att få möjligheten att hjälpa honom framåt i sin hockeyresa, säger GM Thomas Johansson.

Forsberg har, som ”Tjomme” är inne på, spelat 14 SHL-matcher för just Djurgården.