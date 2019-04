AHL-säsongen är slut och Winnipegs farmarlag Manitoba Moose tog sig inte till slutspel och flera spelare flyttas därmed upp till NHL. En av dem är det finska storlöftet Kristian Vesalainen.

Kristian Vesalainen har flyttar omkring mycket den här säsongen. Han inledde i NHL med Winnipeg Jets och gick sedan till Jokerit i KHL via AHL. Han vände sedan tillbaka till AHL och flyttas nu upp till NHL igen.

På fem matcher i Winnipeg Jets gjorde han en poäng i början av säsongen. I AHL har 19-åringen gjort 13 poäng på 22 matcher. När han var hemma i Finland blev det 17 poäng på 31 matcher.

Han flyttas nu upp till NHL igen mitt under slutspelet. Han är en av sex spelare som flyttas upp för att skrivas upp som ”scratches” på laguppställningen. De kommer alltså att följa matcherna från läktaren och det är oklart om någon av dem kommer att få speltid.

De övriga fem spelarna som flyttas upp är Marko Dano, Logan Shaw, Mason Appelton, Logan Stanley och Cameron Schilling.

Vesalainen spelade i Frölunda mellan åren 2015 och 2017. Totalt gjorde han åtta poäng på 45 SHL-matcher.

TRANSACTIONS: The Winnipeg Jets have recalled the following players from the Manitoba Moose:

— Winnipeg Jets PR (@WpgJetsPR) April 17, 2019