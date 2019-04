Foto: All Over Press

Finland fortsätter att gå miste om stjärnspelare inför VM. Nu kommer beskedet att nationens kanske största NHL-stjärna stoppas från VM-spel. Florida Panthers låter nämligen inte lagkaptenen Aleksander Barkov delta i världsmästerskapen i Slovakien.

Det hade kunnat bli en VM-förstärkning av stora proportioner. Aleksander Barkov har precis avslutat sin stora genombrottssäsong i NHL med Florida Panthers. Finländaren svarade för 35 mål och 96 poäng under den 82 matcher långa grundserien, var med det bästa finne i NHL och slutade på tionde plats i den totala poängligan.

Dessvärre för Finland kommer inte den 23-åriga stjärncentern loss till VM. Det sätter nämligen Florida Panthers stopp för.

I ett pressmeddelande skriver general managern Dale Tallon att Barkov har ”spelat sig genom skador” den här säsongen och att han behöver ”använda sommaren till att läka”.

Finland har haft svårt att få loss tunga namn till årets VM-turnering. Bland spelarna som tackat nej av olika anledningar märks namn som Rasmus Ristolainen, Sami Vatanen, Jesperi Kotkaniemi, Artturi Lehkonen, Henrik Borgström, Joel Armia, Olli Määttä och Markus Granlund, skriver Svenska Yle.

– Alla har sina egna orsaker att bli borta och det är inte vår uppgift att redogöra för dem. Nu fokuserar vi på dem som är med på lägret, säger finska landslagets general manager Jere Lehtinen i ett pressmeddelande från förbundet.

Spelare som förväntas ansluta till landslaget är målvakten Kevin Lankinen (Rockford IceHogs), backen Henri Jokiharju (Chicago Blackhawks) och forwarden Juho Lammikko (Florida Panthers).

VM startar i Slovakien den 10 maj.

#FlaPanthers President of Hockey Operations & General Manager Dale Tallon statement on Aleksander Barkov's declined invitation to 2019 #IIHFWorlds

» https://t.co/RGo5cLt0tV pic.twitter.com/hvglSDU1OV

— Florida Panthers PR (@FlaPanthersPR) April 17, 2019