Snart drar hockey-VM igång och idag presenterade USA de 17 första namnen i sin trupp. En hel del starka namn fanns med.

Sedan tidigare har det varit känt att Chicagos stjärna Patrick Kane ska spela för USA i VM. När den 17 namn starka truppen, det kommer komma fler namn vad det lider, presenterades idag så fanns det en hel del stjärnglans med i rostern.

Bland Kanes anfallskollegor hittar vi bland andra Buffalos unge stjärna Jack Eichel och New York Rangers assisterande lagkapten Chris Kreider. På backsidan ska talangen Quinn Hughes och Los Angeles Alec Martinez nämnas.

VM inleds den 10 maj och för USA väntar värdnationen Slovakien i premiären.

#TeamUSA names its first 17 players to the 2019 U.S. Men’s National Team. #IIHFWorlds 🇺🇸

Details → https://t.co/j5QZHC8ZMT pic.twitter.com/cUfL4MIyTM

— USA Hockey (@usahockey) April 18, 2019