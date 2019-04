Mark Stpne trejdades från Ottawa till Vegas i februari och efter en lite halvseg start har han nu kommit igång rejält i sin nya omgivning. Då passar han på att skicka en syrlig passning till sin förra klubb.

— Om jag inte hade haft kul, då hade jag troligtvis varit i Ottawa fortfarande.

Ottawa har sedan semifinalplatsen 2017 förvandlats till en av ligans större kaosklubbar, om inte den största, och skandalerna och de tveksamma besluten har avlöst varandra.

I februari trejdade de bort stjärnan Mark Stone till Vegas i utbyte mot bland annat Oscar Lindberg och Erik Brännström. Stone satt på ett utgående kontrakt med Senators.

I Ottawa snittade Stone ungefär en poäng per match. Men i Vegas hade han till en början svårt att komma igång. Men i slutspelet har det lossnat rejält och högerforwarden har på fem slutspelsmatcher mot San José gjort sex mål och fyra assists.

Hockeylivet leker med andra ord och i samtal med en lokal journalist passade han på att skicka en syrlig påskkaramell åt Ottawa-håll.

— Det här är den här typen av matcher du vill spela som hockeyspelare. Om jag inte hade haft kul, då hade jag troligtvis varit i Ottawa fortfarande, sa han.

Mark Stone spelade nästan sju säsonger i Ottawa.

Mark Stone: “These are the type of games you want to be playing in as a hockey player. If I wasn’t having fun, I’d probably still be in Ottawa” #VegasBorn

— Justin Emerson (@J15Emerson) April 18, 2019