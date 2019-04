Detroit Red Wings har kallat till presskonferens ikväll svensk tid. Då ska bland annat klubb-ikonen Steve Yzerman delta och mycket tyder på att ha tar över som ny GM i klubben.

Steve Yzerman hade en lång och framgångsrik tid som spelare i Detroit Red Wings och han vann tre Stanley Cup med klubben som lagkapten.

Mellan 2010 och 2018 var han GM i Tampa Bay och nu är det mycket som tyder på att han kommer ta över samma ämbete i Detroit Red Wings.

BREAKING: The Red Wings will introduce Steve Yzerman as their new GM this afternoon, Ken Holland to remain as Sr Vice President. https://t.co/21BaPpS6s2

— Gord Miller (@GMillerTSN) April 19, 2019