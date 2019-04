Pelle Lindbergh och Henrik Lundqvist har vunnit utmärkelsen tidigare. Nu kan Robin Lehner bli nästa svensk att ta hem Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt. På påskafton kom beskedet att New York Islanders keeper nominerats till priset.

Det är en rätt bra period för Robin Lehner just nu. Tidigare i veckan tog han sitt New York Islanders till andra rundan i Stanley Cup-slutspelet genom att bara släppa sex mål på fyra matcher när Pittsburgh Penguins avfärdades med 4–0 i matcher.

Och härom dagen kom beskedet att han blivit nominerade till Bill Masterton Trophy, en utmärkelse som går till den spelare som visat ”störst dedikation och hängivenhet till sporten”.

Som grädde på moset har 27-åringen från Mölndal nu även nominerats till ett ännu mer prestigefyllt pris. Nämligen Vezina Trophy, utmärkelsen som går till ligans bästa målvakt. Lehner kommer att göra upp om priset med Tampa Bay Lightnings Andrej Vasiljevskij och Dallas Stars Ben Bishop.

Robin Lehners enorma framgångar kommer säsongen efter att han gick ut öppet och berättade om sina mentala problem. Och sitt missbruk av alkohol och andra substanser för att hålla nämnda problem i schack.

Under grundserien stoppade Robin Lehner 93 procent av skotten på de 46 matcher han gjorde för Islanders. Under slutspelet har han en räddningsprocent på 95,6 efter de fyra inledande matcherna.

Lehner kan bli den tredje svensken efter Pelle Lindbergh och Henrik Lundqvist att ta hem priset. Lindberg vann Vezina Trophy innan han avled efter en bilolycka 1985. Lundqvist har varit nominerad vid flera tillfällen, men bara vunnit en gång. Det var 2012.

Vinnaren av årets utmärkelse presenteras på NHL Awards i Las Vegas den 19 juni.

Vezina Trophy Finalists, as voted by the League's GMs:

Vasilevskiy, Ben Bishop, Robin Lehner.

— John Shannon (@JSportsnet) April 20, 2019