Det har minst sagt varit en motig säsong för Washingtons T.J. Oshie. Först missade han matcher på grund av en hjärnskakning och nu har han brutit nyckelbenet.

Först missade han matcher på grund av en hjärnskakning. Nu står det klart att Washingtons forward T.J Oshie missar resten av säsongen på grund av ett brutet nyckelben som krävde operation.

#Caps forward TJ Oshie underwent a successful surgical procedure on his fractured right clavicle. Oshie is expected to be out indefinitely.

— CapitalsPR (@CapitalsPR) April 21, 2019