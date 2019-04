Anton Blidh hade en bra afton när Providence slog Charlotte på hemmaplan med 5-4. Utöver sin assist stod han även för ett läckert mål.

Målet den förre Frölunda-forwarden Anton Blidh stod för innebar reducering till 2-3 och det var en riktig läckerbit han stod för.

Blidh höll i pucken ett längre tag i anfallszon och vände och vred innan han helt sonika åkte in mot mål och dunkade in gummitrissan i nätmaskorna. Se målet nedan.

Blidh spelade en match för Boston i NHL under säsongen. För Providence i AHL stod han för 10+13.

Take a look at Blidh's goal! pic.twitter.com/HhMi549Vt5

— Providence Bruins (@AHLBruins) April 20, 2019