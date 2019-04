Andrej Svetjnikov knockades av landsmannen Alexander Ovetjkin i den tredje slutspelsmatchen mellan Washington och Carolina. Rookien drabbades av en hjärnskakning men kan vara redo för en comeback i natt då han tränade på is.

Det var i den tredje matchen i serien mellan regerande mästarna Washington Capitals och Carolina Hurricanes som den stora snackisen i serien inträffade. De ryska superstjärnan Alexander Ovetjkin och stortalangen Andrej Svetjnikov kastade handskarna för ett slagsmål. En fajt som lämnade 19-åringen med en hjärnskakning.

Efter matchen var Carolinas tränare Rob Brind’Amour rejält irriterad på ”Ovie”.

– Jag känner mig sjuk av det här. Jag blir illamående.

– En killes handskar åker av först och det är ”Ovies”. Det är frustrerande eftersom Andrej blev skadad. Det var hans första slagsmål. Han har spelat 90 matcher och har aldrig slagits. Jag är ganska säker på att Ovie vet om det. Det stör mig.

I dag var dock talangen på is igen efter slagsmålet tillsammans med två andra spelare som tidigare har varit skadade. Enligt Carolinatränaren kommer en av dem att vara tillgänglig i nattens sjätte match.

– Vi kommer att veta exakt hur det är när de har utvärderats efter träningen och får fatta ett beslut efter det. Jag kan ännu inte kommentera hur det blir, säger Brind’Amour till nhl.com.

Carolina Hurricanes är illa ute i serien mot Washington och vid förlust i nattens match kommer säsongen vara slut för Carolina. Därför kommer det att bli viktigt att få tillbaka spelarna, oavsett om det blir Andrej Svetjnikov, Micheal Ferland eller Jordan Martinook.

Jordan Martinook (lower body), Andrei Svechnikov (concussion protocol), Micheal Ferland (upper body) and Haydn Fleury on the ice this morning.

Rod Brind'Amour: "We'll know when they get off this skate here who's able to go and make decisions from there." pic.twitter.com/iOUEtch0Pw

— Michael Smith (@MSmithCanes) April 22, 2019