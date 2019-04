Tre Kronors förbundskapten Rikard Grönborg har meddelat att han slutar i landslaget efter VM i Slovakien. Då uppges han vara aktuell för ett tränaruppdrag i NHL. Enligt The Athletic ska Buffalo Sabres ha Grönborg som en kandidat till att ta över klubben.

Han har lett Tre Kronor till två raka VM-guld och kan bli historisk vid en tredje VM-seger i Slovakien. Hans meritlista som assisterande tränare för Tre Kronor och Juniorkronorna är lång med flera mästerskapsmedaljer. Rikard Grönborg kan dock nu ta klivet över Atlanten till NHL.

Det har surrats om att 50-årige Grönborg skulle kunna ta över en NHL-klubb efter att han nu slutar i landslaget efter VM. Det har dock mest varit önsketänk då det, enligt många, hade varit haft att se honom bli den första svensken någonsin att bli huvudtränare för en NHL-klubb. Nu kan det dock faktiskt bli verklighet.

Enligt The Athelitcs Scott Burnside ska Rikard Grönborgs namn vara en kandidat för att ta över rollen som huvudtränare för Buffalo Sabres.

Buffalo Sabres sparkade Phil Housley efter årets säsong där klubben missade slutspel efter en stark start i NHL. De tre toppnamnen på marknaden har alla tagits av andra klubbar.

Joel Quenneville blev klar för Florida Panthers, Alain Vigneault gick till Philadelphia Flyers och Todd McLellan, som ryktades ta över Buffalo, presenterades av Los Angeles Kings. Därför ska Buffalo nu titta till Grönborg som ett alternativ att ta över klubben till nästa säsong.

En anledning till att Grönborgs namn är uppe på tapeten är att det återfinns flera svenska spelare i Buffalo Sabres. I NHL-laget spelar Rasmus Dahlin, Linus Ullmark och Johan Larsson och i organisationen vimlar det av svenska talanger, till exempel Victor Olofsson, Rasmus Asplund, Alexander Nylander och Lawrence Pilut.

“A source close to the Sabres indicated that, when they failed to land Todd McLellan, Rikard Gronborg’s name was thrown into the mix.” – @OvertimeScottB https://t.co/0bIN4a5irM

— John Vogl (@BuffaloVogl) April 21, 2019