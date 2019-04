KARRIÄRSLYFT? Sebastian Wännström lämnade HV71 för Leksand och hoppas nu hitta tillbaka till nivån han hade för några år sedan. Foto: Bildbyrån

Efter två turbulenta säsonger i HV71 med skador och petningar lämnade Sebastian Wännström klubben. Han blev istället klar för Leksand och hoppas att han kan hitta tillbaka till nivån han hade när han spelade i Rögle och var landslagsman.

– Jag vill komma tillbaka till den hockeyspelaren jag var innan skadorna, säger 28-åringen till hockeysverige.se.

Sebastian Wännström värvades till HV71 efter att ha fått sitt stora genombrott i Rögle. Han förväntades då ta stora kliv i sin karriär och bli en toppspelare. En skada förstörde den första säsongen i Jönköping och under den andra säsongen fick han kämpa med att få speltid och var utanför laget under slutdelen på säsongen.

Han summerar ändå sina två år i klubben som roliga och att det var en bra tid för honom, trots att det var en del upp och ner. Han tycker dock att det nu är skönt att gå vidare i sin karriär.

– Ja, det blev lite så med en del strul. Det var riktigt tufft att ta sig tillbaka från skadan under det första året. I år fick jag kämpa för med istiden, Helt ärligt så var det en skitsäsong. Det var tufft att jag fick inte spela så mycket som jag hade önskat. Jag tycker ändå att det gick rätt så bra när jag väl spelade.

– Det känns bra att gå vidare nu, faktiskt.



SKADEBESVÄR Sebastian Wännström stod för en fantastisk första halva på säsongen 16/17 i Rögle och var en av SHL:s bästa spelare. En hjärnskakning förstörde dock säsongen och därefter har 28-åringen inte lyckats nå samma höjder igen. Foto: Bildbyrån

SKA HITTA TILLBAKA TILL SPELET I RÖGLE

Under Gävlesonens andra säsong i Rögle, 2016/17, kom det stora genombrottet som alla spelare längtar efter. Efter 20 matcher i SHL ledde Wännström poängligan med 18 poäng och han hade även blivit uttagen till Tre Kronor under hösten. Då kom bakslaget. En hjärnskakning satte stopp för fortsatt spel under säsongen och han fick även lämna klubben under sommaren. Efter att utvecklingen halkat efter lite i HV vill han nu få ett karriärslyft i och med sin flytt till Leksand.

Blir det som en nystart för dig nu att komma till Leksand?

– Ja, det tycker jag verkligen. Jag känner mig fräsch i kropp och knopp och det känns verkligen inspirerande att komma till Leksand och fortsätta min karriär där.

– Jag vill komma tillbaka till den hockeyspelaren jag var innan skadorna. Jag tänker framför allt på tiden i Rögle då. Jag vill kunna bidra med SHL-rutin och försöka spela en bra hockey. Jag ska köra på och fortsätta utvecklas.

”VAR PÅ VÄG TILL ANDRA SHL-KLUBBAR – MAGKÄNSLAN SADE LEKSAND”

Eftersom Sebastian Wännström inte fick spela lika mycket som han förväntades så gick det flera rykten om att han skulle lämna HV71. Bland annat sades Brynäs vara ett alternativ för 28-åringen som är född i Gävle och tog SM-guld med klubben 2012. Detta förnekades dock av agenten i en intervju med Sportbladet. Även utlandsspel ska ha funnits på forwardens radar då det fanns finska klubbar som uppgavs vara intresserade.

– Det ryktades hela säsongen om flera olika klubbar för min del. En del rykten stämde, en del var felaktiga. När Leksand gick upp till SHL och ett erbjudande från de kom upp på bordet så kändes det som rätt steg att ta i min karriär just nu.

Varför föll valet på just Leksand?

– Jag hade ett bra snack med sportchefen där (Thomas Johansson) och det kändes bra. Däremot så var jag på väg till några andra klubbar i SHL innan det blev klart att Leksand gick upp. När de kom upp på bordet för mig så gick jag på magkänslan för det kändes bra.



POÄNGSTARK Trots att han fick begränsat med speltid och stundtals var petad så stod Sebastian Wännström för en stark säsong. Det blev 18 poäng på 48 matcher och hans nio mål var sjätte bäst i HV och hans +9 var tredje bäst i klubben. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

”VI KOMMER ATT FÅ KÄMPA ORDENTLIGT”

Vilka SHL-klubbar det var som Wännström samtalade med delar han dock inte med sig av. Han presenterades istället av Leksand som det första nyförvärvet inför nästa SHL-säsong tillsammans med Daniel Olsson Trkulja och Mattias Göransson. Nu ska Sebastian Wännström försöka hålla kvar Leksand i SHL.

– Det är en stor utmaning för alla lagen som kommer upp som nykomling att stanna kvar. Det första året är alltid svårt. Vi kommer att få kämpa ordentligt hårt nästa säsong men det tror jag att alla är förberedda på.

Med sina 259 SHL-matcher kommer Sebastian Wännström att vara en av de mer rutinerade spelarna i det Leksandslaget som ska försöka hålla sig kvar i SHL. Han har även varit i en liknande situation tidigare och kan bidra med sin erfarenhet.

– Jag var med om den resan med Rögle när de gick upp. Jag var med i den sitsen då och det funkade bra, vi var knappt på kvalplats någon gång under den första säsongen.

– Vi kommer att ha ett bra lag och alla kommer att kunna bidra men visst det är bra att ha erfarenhet från liknande situationer. Jag vet att det går att klara av och jag är inte orolig för hur det kommer att gå för oss.

28-årige Wännström skrev ett kontrakt med Leksand som sträcker sig över de två närmsta säsongerna. Om han lyckas komma upp på nivån han hade i Rögle så kommer han att vara en ledande spelare för nykomlingarna. Något som säkerligen kommer behövas för att Leksand ska spela i SHL även säsongen därpå.