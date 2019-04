Det blir en match sju i serien mellan Vegas och San Jose. Golden Knights klarade inte av att stänga serien i natt heller, utan Tomas Hertl sköt segern till Sharks i den femte perioden.

– Först tänkte jag bara dumpa pucken, säger Hertl om avgörandet.

Vegas hade 3-1 i matcher och såg ut att ganska bekvämt slå ut ett San Jose-lag med stora defensiva problem. Stjärnbackarna Brent Burns och Erik Karlsson fick mycket kritik för spelet i egen zon och målvakten Martin Jones ska vi inte ens prata om. Men nu är läget annorlunda. Nu väntar en sjundematch i den mäktiga hajtanken.

Efter segern i match fem vann San Jose nämligen i natt igen. Tomas Hertl sköt 2-1-målet i den femte perioden. Målet kom i boxplay vilket gjorde det till det första målet någonsin som avgjorde en match i boxplay i den femte perioden eller senare.

– När jag fick pucken var jag trött, så jag tänkte bara dumpa pucken. Sen såg jag utrymmet, tog några skär in, och försökte skjuta. Om du inte försöker får du aldrig reda på svaret. På något sätt gick den in, sade tjecken enligt nhl.com.

