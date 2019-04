Nikolaj Ehlers har haft sin sämsta NHL-säsong i karriären och har dragits med skadeproblem. I slutspelet spelade han med en fraktur på foten och VM kan vara i fara för dansken.

– Jag vet inte vad chansen för spel är, säger han till TV2-Sport.

Winnipeg Jets åkte ut med 4-2 i matcher mot St. Louis Blues vilket öppnar för flera NHL-stjärnor att åka till VM. Danmarks bästa spelare Nikolaj Ehlers är en av spelarna som nu finns tillgänglig för VM. Problemet? I den sista slutspelsmatchen spelade 23-åringen med en fotfraktur.

Enligt reporten Ken Wiebe på Winnipeg Sun ska Ehlers därför ha meddelat att han inte kommer att kunna spela VM för Danmark. Ett tungt avbräck för det danska landslaget då Ehlers är Danmarks största stjärna.

#NHLJets F Patrik Laine was playing through groin and back issues in the playoffs. Nikolaj Ehlers had a fractured foot. Neither player will suit up at the world championship this spring

— Ken Wiebe (@WiebeSunSports) April 22, 2019