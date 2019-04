LYFTET. Axel Jonsson Fjällby har återfunnit självförtroendet i slutspelet. Foto: Bildbyrån/Andreas L Eriksson

Han sköt bara ett mål i grundserien och brottades med ett dåligt självförtroende. I slutspelet är ”den gamla” Axel Jonsson Fjällby tillbaka. Med ett vackert mål och en fin assist lade han grund för Djugårdens storseger mot Frölunda i den andra finalmatchen.

– I slutspelet har jag hållit hyfsat jämn nivå och skönt också att få producera, säger Jonsson Fjällby till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Från målsumpare till målkung.

Axel Jonsson Fjällbys förvandling är frapperande.

Under grundserien sköt 21-åringen bara ett mål på 36 matcher. 15 matcher in i Djurgårdens slutspelsresa har han samlat ihop sex mål och är delad tvåa i slutspelets målliga bakom lagkamraten Sebastian Strandberg.

I den andra finalmatchen mot Frölunda var Jonsson Fjällby en av isens främsta aktörer – och utmärkte sig med ett mål och en assist.

Målet var av den förlösande varianten och var i slutändan matchvinnande för Djurgården. Jonsson Fjällby skickade in 2–0 halvvägs in i den andra perioden efter att ha blåst ifrån Frölundas backveteran David Printz och lyft in pucken bakom Johan Mattsson.

– Jag ser att (Linus) Hultström är på väg att lobba ut den och det är min cue att gå, så jag skejtar ut och hoppas på det bästa. Jag ser att pucken lägger sig perfekt bakom backen, helt perfekt för att målvakten inte ska kunna åka ut och ta den. Jag blir lite hakad men lyckas få in pucken, så det var skönt, säger Jonsson Fjällby om slutspelets sjätte fullträff.

Han hann även med att spela fram Emil Bemström till 3–0 en dryg minut senare.

”HYFSAT JÄMN NIVÅ”

Allt det självförtroende som den vindsnabbe forwarden saknat tidigare under säsongen tycks ha infunnit sig lagom till slutspelet. För att uttrycka sig milt: det har vänt.

– Det är egentligen i slutspelet som blivit bättre. Även om jag varit och nosat på bra spel i vissa matcher tycker jag att jag har sjunkit ned i dalarna, varit ojämn hela säsongen. Men i slutspelet har jag hållit hyfsat jämn nivå och skönt också att få producera, säger Axel Jonsson Fjällby.

Kedjekamraten Marcus Davidsson gläds med nära vännens plötsliga utdelning.

– Alla som spelar vet att man kan ha en måltorka eller en lite tyngre säsong sådär. Det gäller bara att kriga sig igenom det. Någonstans visade han i fjol hur bra han är. Det är jäkligt kul att han får visa det under slutspelet och tysta de som har skrivit grejer. Jag är så himla glad för hans skull, säger han.

Jonsson Fjällbys självförtroende är numera på den nivån att han till och med vågade sig på en Kenta Nilsson/Foppa-dragning vid ett friläge i tredje perioden. Men han hade nog inte vågat det om inte Djurgården ledde med 5–1 vid tidpunkten.

– Nej, då får jag tänka om och göra något lite mer safe. När jag fick pucken var det första jag tänkte på att jag hade samma läge mot Växjö förra året och missade. Så jag tänker att jag försöker igen, men det skulle jag inte ha gjort, ler han.

Tredje gången gilt nästa gång?

– Tredje gången gilt (skratt)… Nja, jag får se om jag vågar försöka mig på den igen.

Djurgården kan nu bege sig till Göteborg med råg i ryggen inför match tre i Scandinavium på torsdag.

– Vi har haft samma utgångsläge tidigare också genom att torska första och vinna andra. Det är bara att fortsätta spela som vi gjorde i dag så har vi stor chans, säger Axel Jonsson Fjällby.