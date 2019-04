Jhonas Enroth lämnar Örebro. Foto: Bildbyrån

Jhonas Enroth presenterades oväntat för Örebro under slutet av säsongen och gjorde omedelbart succé. Nu meddelar klubben att Enroth, tillsammans med Linus Arnesson och Anton Hedman, lämnar truppen.

Det var under inför SHL:s slutspurt som Örebro presenterade en riktig bombvärvning. Den NHL-meriterade målvakten Jhonas Enroth plockades in från KHL-laget Dinamo Minsk. Men sejouren blev kort. Under tisdagen meddelade klubben att Jhonas Enroth lämnar Örebro.

Två andra spelare plockas också ur truppen. Backen Linus Arnesson har spelat två säsonger i Örebro och även tagit plats i Tre Kronor. Under årets säsong noterades han för 13 poäng på 50 matcher. Forwarden Anton Hedman anslöt till Örebro förra säsongen och noterades den här säsongen för 23 poäng på 48 matcher under grundserien.

– Jhonas, Linus och Anton är fantastiska killar som under sin tid i klubben gett 100 procent. Jag vill tacka alla tre för deras insatser i Örebro Hockey och önska dem all lycka i framtiden, säger Örebro Hockeys Sportchef Niklas Johansson.