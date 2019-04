Kris Versteeg kom in som ett stjärnnamn när Växjö förstärkte efter slutspelet. Nu återvänder den dubble Stanley Cup-mästaren till Nordamerika. Han är klar för Chicagos farmarlag.

Kris Versteeg var med i två av Chicagos tre Stanley Cup-vinnande lag under 2010-talet. Efter några tyngre år tappade han senare sin NHL-plats och fick inleda en karriär i Europa, där det bland annat blev ett par månader i Växjö.

Nu återvänder Versteeg till Nordamerika. Han återvänder (typ) till Chicago, dessutom. Versteeg är nämligen klar för spel med klubbens farmarlag Rockford IceHogs nästa säsong. Det bekräftar klubben själva.

Versteeg har spelat för Rockford tidigare, men det var elva år sedan. Nu återvänder alltså den dubble Stanley Cup-mästaren. Versteeg har alltså inte skrivit på ett NHL-kontrakt utan ett AHL-kontrakt.

I SHL blev det elva poäng på tolv matcher för den 32-årige kanadensaren.

The #IceHogs have agreed to terms with 2-time Stanley Cup champ, forward Kris Versteeg, on a 1-year AHL contract thru 2019-20. Versteeg has posted 30+ points in 8 of his seasons in the NHL and was named to the 2008-09 All-Rookie Team

— Rockford IceHogs (@goicehogs) April 22, 2019