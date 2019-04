View this post on Instagram

Förlängning i den sjunde och avgörande matchen mellan San José och Vegas. Sharks har vänt 0–3 till 4–3 bara för att släppa in en kvittering i slutminuten. Då visar Erik Karlsson kyla med pucken… 🚨 😯 #ErikKarlsson #EK65 #SanJoseSharks #VegasGoldenKnights #BarclayGoodrow #StanleyCup #becauseitsthecup#OTHero #OTgoal