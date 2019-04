SVENSKA HJÄLTAR. Marcus Johansson sköt segermålet när Boston Bruins slog ut Toronto Maple Leafs. Foto: Greg M. Cooper-USA TODAY Sports

Historien återupprepade sig. Efter att ha slagit ut Toronto Maple Leafs via en sjunde och avgörande match både 2013 och 2018 lyckades Boston Bruins med samma konststycke i natt. Och det var svenskarna som ledde attacken.

– Vi gjorde vår bästa matchen i serien, säger Joakim Nordström som hade mål och assist i Bruins 5–1-seger.

Boston Bruins har vuxit ut till Toronto Maple Leafs stora mardrömslag i Stanley Cup-slutspel.

2013 slog Bruins ut Leafs ur första rundan efter en episk sjunde och avgörande match som Patrice Bergeron avgjorde efter förlängning. Då ledde Toronto matchen med 4–1 (!) i tredje perioden – bara för att förlora densamma med 4–5.

I fjol blev det ytterligare en sjunde och avgörande match när lagen drabbade samman i första rundan. Då ledde Leafs med 4–3 efter två perioder – bara för att släppa in fyra raka mål och förlora med 4–7.

Historiken talade därmed inte för Toronto i nattens match sju i TD Garden i Boston. Det gjorde inte heller lagets prestation i densamma. Gästerna gav bort pucken i kritiska lägen och fick inget vidare målvaktsspel av Frederik Andersen när man gjorde sorti ur Stanley Cup-slutspelet via en 1–5-förlust. Extra bittert med tanke på att Leafs hade 3–2 i matcher och chansen att avancera till andra rundan via en seger på hemmaplan i match sex under söndagskvällen.

NORDSTRÖM OCH JOHANSSON I HUVUDROLLER

De som ledde attacken för Boston Bruins i natt var faktiskt lagets bägge svenskar. Joakim Nordström gav hemmalaget ledningen i matchen med sitt andra slutspelmål när han hittade en minimal lucka på målvakten Andersen.

– Vi pratade innan matchen om att ha en skjuta-först-mentalitet, säger Nordström till NHL.com.

– Jag försökte egentligen bara skapa en retur. (Sean) Kuraly gick på kassen, men pucken gick in och det tar vi.

Kort därpå var det Marcus Johanssons tur att spräcka sin slutspelsnolla för Bruins. Backen Jake Gardiner tappade pucken bakom egen kasse och Johansson snappade upp den, åkte in framför mål och överlistade Andersen.

John Tavares reducerade för Leafs i andra perioden, men när Sean Kuraly skickade in 3–1 för Boston efter försvarsslarv av bortalaget tidigt i tredje perioden orkade Toronto inte resa sig. Boston gjorde två mål i tom kasse och ställs nu mot Columbus Blue Jackets i den andra rundan av slutspelet. En serie som startar i Boston redan natten mot fredag.

MÖTER COLUMBUS – NATTEN MOT FREDAG

Bruins vann två av tre möten med Blue Jackets under grundserien, ett Blue Jackets som inte har spelat på en vecka efter att ha slagit ut storfavoriten Tampa Bay Lightning i fyra raka matcher i den första rundan.

För Toronto Maple Leafs väntar en sommar av ofrånkomliga förändringar. Efter att ha fått William Nylander och Auston Matthews under kontrakt under säsongen måste general managern Kyle Dubas även skriva nytt kontrakt med den tredje unga stjärnan, Mitch Marner. Dessutom ska Andreas Johnsson ha nytt kontrakt efter en stark rookiesäsong. Det kommer att leda till att Leafs måste öppna upp en del lönetaksutrymme för att få plats med alla stjärnor.

Boston – Toronto 5–1 (2–0, 0–1, 3–0)

Boston: Joakim Nordström (2), Marcus Johansson (1), Sean Kuraly (1) (Nordström), Charlie Coyle (3), Patrice Bergeron (3).

Toronto: John Tavares (2).