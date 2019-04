Åtta lag är kvar i kampen om Stanley Cup. Foto: Bildbyrån

Inatt spelades den sista matchen av den första rundan av Stanley Cup-slutspelet och därmed står det också klart vilka lag som får möta varandra i konferens-semifinalerna.

Matcher med en * före är eventuella matcher.

EASTERN CONFERENCE:

25 april: Boston Bruins – Columbus Blue Jackets

27 april: Boston Bruins – Columbus Blue Jackets

30 april: Columbus Blue Jackets – Boston Bruins

2 maj: Columbus Blue Jackets – Boston Bruins

*4 maj: Boston Bruins – Columbus Blue Jackets

*6 maj: Columbus Blue Jackets – Boston Bruins

*8 maj: Boston Bruins – Columbus Blue Jackets

26 april: New York Islanders – Carolina Hurricanes

28 april: New York Islanders – Carolina Hurricanes

1 maj: Carolina Hurricanes – New York Islanders

3 maj: Carolina Hurricanes – New York Islanders

*5 maj: New York Islanders – Carolina Hurricanes

*7 maj: Carolina Hurricanes – New York Islanders

*8 maj: New York Islanders – Carolina Hurricanes

WESTERN CONFERENCE:

25 april: St.Louis Blues – Dallas Stars

27 april: St.Louis Blues – Dallas Stars

29 april: Dallas Stars – St.Louis Blues

1 maj: Dallas Stars – St.Louis Blues

*3 maj: St.Louis Blues – Dallas Stars

*5 maj: Dallas Stars – St.Louis Blues

*7 maj: St.Louis Blues – Dallas Stars

26 april: San José Sharks – Colorado Avalanche

28 april: San José Sharks – Colorado Avalanche

30 april: Colorado Avalanche – San José Sharks

2 maj: Colorado Avalanche – San José Sharks

*4 maj: San José Sharks – Colorado Avalanche

*6 maj: Colorado Avalanche – San José Sharks

*8 maj: San José Sharks – Colorado Avalanche