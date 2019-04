Anton Rödin. Foto: Ronnie Rönnkvist

Brynäs får en efterlängtad förstärkning inför nästa säsong. Idag blev det nämligen klart att Anton Rödin vänder åter. Han har skrivit på för fem år med klubben.

Anton Rödin har sedan tidigare gjort fem a-lagssäsonger i Brynäs. Han lämnade klubben 2016 för att testa lyckan i Vancouvers organisation, men en knäskada saboterade den möjligheten.

TREDJE GÅNGEN GILLT

När det under fjolårssäsongen stod klart att Rödin skulle lämna Nordamerika en bit in så var det många som började tro på en återkomst till Brynäs. Valet föll istället på Davos och det, plus spel i Tre Kronor, ledde fram till en ny NHL-möjlighet, denna gång i Anaheim.

Men det stod tidigt klart att han inte skulle bli kvar i Ducks och Brynäs-fansen började hoppas igen. Men icke sa Anton, istället blev det Davos ännu en gång där ytterforwarden under säsongen bidrog med elva mål och sex assists.

Men nu blir det tredje gången gillt. Brynäs meddelade under en livesändning under torsdagen att Rödin återvänder och han har skrivit på för fem år.