William Nylander hade en tuff säsong i NHL. Efter att kontraktsförhandlingarna länge varit strandade, anslöt han till Toronto strax innan jul. Nu ska svensken ha uttryckt sin besvikelse över att inte ha varit med från början.

– Jag önskar bara att jag hade varit här från början, säger Nylander till Chris Johnston.



Till slut blev det 61 matcher under säsongen i Toronto för William Nylander. Men det skulle blivit fler om den utdragna kontraktsförhandlingen slutat tidigare. I stället strandade alla försök – till sista dagen. Den första december, deadline för att skriva avtal, accepterade svensken ett sexårskontrakt värt 62 miljoner kronor om året.

Nu rapporterar Sportsnet-reportern Chris Johnston att William Nylander ska ha uttryckt besvikelse över att han inte var med laget under början av säsongen.

– Jag önskar bara att jag hade varit här från början, ska Nylander ha sagt.

Många fans i Toronto har också uttryckt sitt missnöje med Nylanders säsong.

– Efter min insats måste jag ändra deras åsikt och spela på det sätt jag kan, säger Nylander om nästa säsong.

William Nylander says he has some regrets about his contract standoff, and how it impacted his play: "I just wish I would have been here from the beginning."

— Chris Johnston (@reporterchris) April 25, 2019