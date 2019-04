Ryssland verkar få ett riktigt starkt lag till VM. Under torsdagen kablades nyheten ut att Capitals-trion Alexander Ovetjkin, Dmitrij Orlov och Jevgenij Kuznetsov är klara för VM-spel.

Sedan tidigare har Ryssland gjort klart med bland andra Nikita Kutjerov, Yevgenij Malkin och Ilja Kovaltjuk till den kommande VM-turneringen. När Washington Capitals inatt åkte ur mot Carolina i Stanley Cup-slutspelet så möjliggjorde det spel för tre andra stabila pjäser.

Och Ryssland fick ja från samtliga ur trion Alexander Ovetjkin, Dmitrij Orlov och Jevgenij Kuznetsov. För Ovetjkins del blir det den tolfte VM-turneringen. Senast det begav sig var 2016 och då blev det brons. 2008 är enda gången han fått vara med och vinna guld.

Ryssland är i samma grupp som Sverige och den 21 maj möts de i den avslutande gruppspelsomgången.

Defenseman Dmitry Orlov and forwards Alexander Ovechkin and Evgeny Kuznetsov, all players of the Washington Capitals in the NHL, have been called up to the senior Russian national team. #TeamRussia

— Russia Hockey (@russiahockey_en) April 25, 2019