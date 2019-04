SKARPSKYTT. Alexander Holtz sköt ett av Småkronornas mål i kvartsfinalsegern över Tjeckien. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Småkronorna är klara för semifinal i U18-VM. Detta efter att man besegrat Tjeckien i kvartsfinalen med 4–2. Nu väntar Kanada i en glödhet semifinal.

– Det är grymt skönt att vara klar för semifinal, säger målskytten Alexander Holtz till hockeysverige.se.

ÖRNSKÖLDSVIK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter mål av Alexander Holtz och Elmer Söderblom i den första perioden samt ett tidigt powerplaymål av Albin Grewe i den andra perioden såg Småkronorna ut att gå mot en säker seger i kvartsfinalen mot Tjeckien.

Tjeckerna skapade dock ordentlig nerv i matchen genom två reduceringar, men närmare än så kom inte Alois Hadamcziks mannar. Oscar Bjerselius kunde punktera matchen med 50 sekunder kvar av den tredje perioden när han prickade in 4–2 i tom kasse.

– Det känns som att vi har kontroll stora delar av matchen. Vi går upp i en tremålsledning, sen släpper vi in några enkla mål och släpper in dem i matchen. Men överlag kändes det bra och det är grymt skönt att vara klar för semifinal, säger Alexander Holtz till hockeysverige.se.

Holtz mål var matchens första och gav Småkronorna precis den start man ville ha på matchen. Med ett rappt handledsskott överlistade han Lukas Parik i det tjeckiska målet.

– Jag får en bra passning av Lucas. Jag vandrar in lite och ser att deras back skymmer målvakten. Jag ser att bortre krysset är ledigt och försöker bara trycka dit den och den här gången gick det ganska bra, säger Holtz med ett skratt.

SEMIFINALLADDAR MED TV-SPEL

Småkronorna hade som sagt kontroll på händelserna under matchens första halva, men Tjeckien gjorde ett starkt comebackförsök och hade hugg på en kvittering i den tredje perioden.

– Det är klart att det blir lite oroligt. De skapar en hel del, men samtidigt kändes det som att vi hade kontroll på det hela och det var otroligt skönt när vi satte 4–2 i tom kasse.

Nu väntar Kanada i semifinalen på lördag. Alexander Holtz vet hur man laddar upp inför matchen på bästa sätt.

– Vi tar en vilodag. Det kanske blir att chilla lite och spela Fortnite hemma på rummet mot grabbarna, skrattar Holtz.

Vad vet ni om Kanada?

– Vi mötte dem i Hlinka och då var det ett riktigt bra lag vi mötte. Det var en jäkligt jämn match i finalen då. Jag hoppas att vi kan dra nytta hemmapubliken och att det kommer mycket publik och stöttar oss.