Carl Hagelin var en av de som skulle kunna vara aktuell för VM-spel med Tre Kronor. Men så blir det inte. Nu kommer beskedet att han kommer säga nej om han får frågan av Rikard Grönborg.

Anledningen till att den dubble Stanley Cup-vinnaren Carl Hagelin säger nej till VM ska vara att hans kontrakt går ut i sommar. Han vill helt enkelt inte riskera något med hälsan när ett nytt avtal ska förhandlas fram.

På en mediaträff öppnar han dessutom för att stanna i Washington Capitals även nästa säsong.

— Vi har inte pratat om det ännu. Vi kommer förmodligen in på det om ett par dagar eller så, men jag gillade det faktum att jag fick bra intryck av tränarna. Jag fick spela med bra spelare. Jag fick spela i viktiga situationer och jag kände mig bekväm, berättade han.

