För en vecka sedan vann han Gagarin Cup med CSKA Moskva. Nu låter ryska medie uppgifter berätta att dansken Jannik Hansen lägger av med hockeyn.

Det blev tolv säsonger i NHL innan Jannik Hansen lämnade ligan ifjol för att istället spela KHL-hockey med CSKA Moskva. De flesta av säsongerna i Nordamerika spenderades i Vancouver där han bland annat röstades fram som klubbens mest spännande spelare 2013.

Men vinsten i Gagarin Cup skulle bli det sista Hansen gjorde på en is. Idag kommer uppgifter från Ryssland om att 33-åringen slutar.

Esmatovich to TASS: @hccska has re-signed deals with Klas Dahlback, Mat Robinson & Lars Johansson. We still consider Greg Scott & working on a foreign forward. Danish forward Jannik Hansen has retired. #KHL #KHLse #TreKronor

— vorky (@vorkywh24) April 26, 2019