Lucas Carlsson Foto: Bildbyrån

Södertälje får behålla en av sina viktiga pjäser. Forwarden Lucas Carlsson förlänger kontraktet.

Beskedet meddelades i SSK TV under fredag. Carlsson kom till Södertälje som 18-åringen och går nu in på sin sjunde säsong. Redan säsongen 13/14 slog han sig in i A-laget.

Den gångna säsongen gjorde Carlsson 28 poäng och slutade fyra i den interna poängligan. Det nya kontraktet är skrivet över två säsonger.

– Jag tror att han är redo för att ta nästa steg, säger tränaren Ulf Lundberg i SSK TV.

Thom Flodqvist och Petter Hansson blir däremot inte kvar.