Emelie och Andréa Córdoba Foto: Ronnie Rönnkvist

Det är en liten ort på ungefär 2500 invånare. Men invånarna i Alunda tycks föda fram hockeyintresserade barn. Två av de som lyckats ta sig till eliten från den lilla byn är Brynässystrarna Emelie och Andréa Córdoba.

– Pappa tog med oss till skridskoskolan och sedan blev vi fast i det, säger Andréa till hockeysverige.se.

UPPSALA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Alunda tycks vara ett väldigt speciellt ställe om man är tjej och vill spela hockey. Alunda ligger strax utanför Gimo i Uppland men har inget hockeylag. Istället är det just Gimo som gäller om man vill satsat på hockey där. Just Gimo har fostrat bland andra Julia Johansson och Julia Östlund som idag båda spelar i Djurgården.

Från lilla Alunda kommer systrarna Emelie och Andréa Córdoba som båda spelar i Brynäs. Till saken hör att faktiskt Östlund också kommer från just Alunda.

– För oss började det med att våra kusiner spelade, berättar Andréa Cordoba då hockeysverige.se träffar systrarna på ett café i Gränby strax innan dom ska åka mot Sälen för att njuta av skidåkning i vårsolen.

Emelie Córdoba:

– Pappa har varit hockeyintresserad sedan han var liten, men han har aldrig spelat själv. Det var mer att han frågade om vi ville börja på skridskoskola.

Andréa Córdoba:

– Pappa tog med oss till skridskoskolan och sedan blev vi fast i det. Jag tyckte det var kul och ville fortsätta.

Ett tag hade storasyster Emelie uppehåll från hockeyn under en tid.

– Jag fortsatte inte efter skridskoskolan. Jag var med på skridskoskolan, men efter den slutade jag. Sedan började jag spela hockey igen då jag var elva år.

Andréa Córdoba:

– Jag började på skridskoskolan när jag var sex år. Sedan flyttades jag upp till Björnligan. Vi spelade först med killar i Gimo, men sedan spelade vi med damlaget.

Emelie Córdoba:

– Ja, det var då vi var tillräckligt gamla. Man var tvungen att vara runt 14 år för att få spela med damlaget som då spelade i östra Division 2. Innan var det kill lag som gällde.

KLUBBEN HAR FÅTT FRAM FLERA STJÄRNOR

Systrana Córdoba kommer alltså från Alunda, en liten ort på drygt 2500 invånare i Östhammars kommun där för övrigt båda två spelade fotboll under en tid, men i åldersklasser. Som granne hade dom landslagsspelaren Julia Östlund.

– Alunda ligger ungefär tio minuter från Gimo. Julia bodde på samma gata som oss då vi var små och umgicks faktiskt en hel del. Julia och jag är dessutom lika gamla, 94:or, berättar Emelie Cordoba.

– Även Julia Johansson spelade med oss. Hon är från Gimo men spelar också i Djurgården nu, flikar Andréa in.

Utan att överdriva kan man säga att Gimo är en talangfabrik utöver det vanliga. Förutom dom fyra tjejerna som spelar i SDHL kommer på herrsidan spelare så som Robert Hägg, Rasmus Sandin, Linus Sandin, Sebastian Höglund (f ö pojkvän till Andréa) och Linus Rotbakken från orten.

Emelie Córdoba:

– När vi var i Gimo hade dom en bra ungdomsverksamhet med väldigt många lag. Allt från små och uppåt. Dessutom hade Gimo olika juniorlag, herrlaget och damlaget. Sedan hade dom även ett flicklag ett tag.

Andréa Córdoba:

– Det var många av juniorerna som var bra och som alltid spelade med dom som var äldre, men jag vet faktiskt inte varför just Gimo har utvecklat många bra spelare.

Emelie Córdoba:

– Det var också alltid mycket publik då herrlaget spelade så det kändes som hockeyn ändå var ganska stort där och många som var intresserade.

HAR SPANSKT PÅBRÅ

Córdoba är annars en stad i Spanien och visst har systrarna kopplingar till just det landet.

– Farmor och farfar bodde i Spanien. Sedan flyttade dom till Sverige. Pappa är spansk och mamma är svensk, så vi är egentligen 50 procent spanska båda två, men vi har bara svenskt medborgarskap, berättar Emilie Córdoba.

Har ni någon gång haft tankar på att spela i det spanska landslaget?

Andréa Córdoba:

– Nej, men det skulle vara kul faktiskt.

Emelie Córdoba

– Vi har fått frågan någon gång, men vi har varit tveksamma till det. Kanske någon gång i framtiden.

Det är ett och ett halvt år mellan systrarna och precis som mellan alla andra syskonpar under uppväxten kunde det gå hett till.

– När vi var små bråkade vi mycket (skratt), men under idrotten har det alltid gått bra, säger Andréa och Emelie fyller i:

Emelie Córdoba:

– Vi har sedan vi var små alltid varit tajta och umgåtts med varandra. Som jag sa började jag med hockeyn ganska sent så när vi var mindre var det mest Andréa som höll på med landhockey och sådant. När vi sedan blev äldre blev det mer att vi gjorde sådana saker tillsammans.

SLOG IGENOM I ALMTUNA

Emelie Córdoba har så gott som hela sin karriär spelat för Gimo och Almtuna innan hon 2017 bytte klubb till Brynäs mer permanent.

– Efter det att jag bytt från Gimo till Almtuna spelade jag där sex säsonger. I slutet av en säsong (2015/16) var jag uppe i Sundsvall och var med dom i någon match. Dessutom var jag med Brynäs i ett slutspel samma säsong.

– Efter det var jag tillbaka i Almtuna en säsong, men förra säsongen blev min andra i Brynäs. Annars har jag hållit mig ganska länge till samma lag.

Emelie Córdoba. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Varför just Almtuna som har haft en verksamhet som till och från har varit lite svajig?

– Ja, den har gått upp och ner. Först och främst var det att jag hade skola och jobb i närheten av Almtuna. Sedan har det varit att jag haft nära hem. Alunda ligger bara 30 minuter från Uppsala. Det har gjort att jag blivit kvar här länge.

– Sedan hade vi en bra grupp i Almtuna under ett tag som jag trivdes väldigt bra med, men den blev så småningom utbytt.

Andréa, du har haft en mer fladdrig karriär.

– (Skratt) Ja, så är det. Jag började i Gimo och spelade med killarna i J18 där. Den säsongen hade Emelie dragit till Almtuna. Efter halva säsongen drog jag också till damlaget i Almtuna. Jag ville spela damhockey innan jag skulle börja på hockeygymnasiet uppe i Modo.

– Där uppe spelade jag först i Modos Division 1-lag. Sista året spelade jag i damlaget, men jag trivdes inte där. Då tog jag kontakt med Brynäs. Jag fick istället komma dit och spela där.

– Säsongen efter det drog jag och Emelie tillbaka till Almtuna, men efter det gick vi tillbaka till Brynäs.

Vad var det som gjorde att du inte ville stanna i Modo?

– Jag trivdes inte alls med tränaren jag hade där. Det var många som inte kom överens med honom och mådde dåligt. Då kände jag att jag inte ville stanna kvar där och må dåligt. Jag ville röra på mig och få en bättre utveckling och ta nästa steg.

Emelie Córdoba:

– Sedan kände du inget förtroende eller fick den speltid som du ville ha eller förtjänade.

Andréa Córdoba:

– Ja, så var det. Jag kände också att jag hade lite närmare hem till mamma och pappa om jag skulle bo i Gävle.

– Jag flyttade till Gävle och bodde där under den säsongen och efter vi hade varit tillbaka i Almtuna så blev det Brynäs igen.

HAMNADE I BRYNÄS

Sedan säsongen 2017/18 har alltså båda systrarna valt spel i Brynäs.

– Jag tycker Brynäs är en bra förening att vara i säger, lillasyster Córdoba och fortsätter:

– Speciellt nu när Brynäs verkligen vill satsa på damerna. Från första säsongen i Brynäs till nu har det blivit en stor förändring i föreningen. Jag märker av satsningen dom verkligen vill göra på både dam och herr på ett annat sätt än jag märkt förut.

Emelie Córdoba:

– Sedan har Brynäs sedan vi var små varit små varit vår klubb. Hela släkten är Brynäsare. Skulle vi spela för något SDHL-lag så var det Brynäs.

– När vi var mindre var vi varje säsong upp till Gavlerinken för att se några matcher. Vi såg faktiskt mer matcher då än vi gör nu.

Vad har förändrats på damsidan i Brynäs senaste säsongerna?

Emelie Córdoba:

– Idag känns det som damlaget är inräknat i alla punkter och har en hög prioritet i föreningen. Tidigare har det inte riktigt varit så utan både J20 och J18 har gått före. Så ska det inte vara eftersom vi är ett förstalag.

– Nu har vi fått ett eget omklädningsrum, vilket är en jättestor skillnad mot tidigare, utrustning… Förutsättningarna för att vi inte ska behöva betala för att spela ishockey har blivit bättre. Idag får vi det material vi behöver för att spela.

Andréa Córdoba:

– Sedan har vi idag läkare och tillgång till fystränare, vilket vi inte haft förut. Nu har vi samma fystränare och läkare som herrarna har.

Andréa Córdoba.

Märker ni även av att intresset för damhockeyn ökar i Gävle?

– Ja, det tycker jag. Speciellt om vi kollar på sociala medier, säger Emelie Córdoba och fortsätter:

– Där ser man att det idag är flera som engagerar sig. Det är ännu inte så mycket publik, men det är i alla fall mer än vad det varit tidigare.

Andréa Córdoba:

– Fansen hejar även på oss och skriver i sociala medier ”grymt bra tjejer” och så vidare. Det har vi inte märkt av tidigare.

HYLLAR STORSTJÄRNAN

Ni nämner själva att det inte är så mycket publik på era matcher, hur ska vi få till det?

Emelie Córdoba:

– Genom marknadsföring generellt, att marknadsföra damlaget på ett bra sätt. När man lägger ut om oss så händer det en del och det kommer många fler till matcherna. Även att vi gör event som herrarna gör, att vi visar upp oss och visar att damlaget också finns.

– Vi gör också gemensamma event med herrlaget. Första året var det inte så mycket, men det blev mer under förra säsonger. Det kommer bli ännu mer under den kommande säsongen.

En viktig pusselbit för Brynäs damlags utveckling är att fått in Erika Grahm i organisationen.

Andréa Córdoba:

– Jag, det tycker jag. Hon är duktig, vet vad det handlar om…

Emelie Córdoba:

– … och vet vad som krävs och behövs, vilket är jätteviktigt. Sedan är Erika en drivande spelare och en given kapten enligt mig.

Andréa Córdoba:

– Det är verkligen jättebra att hon jobbar för Brynäs.