I sommar går William Karlssons kontrakt ut och på en presskonferens berättade han att han och Vegas diskuterade innan slutspelet tog vid.

Förra säsongen blev en svårslagen succé för William Karlsson. Från i stort sett ingenstans gjorde han 78 poäng för Vegas och marknadsvärdet ökade rejält samtidigt som han satt på ett utgående kontrakt.

Kontraktsförhandlingarna drog ut på tiden och först i augusti enades parterna om ett ettårskontrakt med en lön på strax över fem miljoner dollar.

Produktionen gick ner en smula under säsongen som nyss avslutades och det blev 56 pinnar för Karlsson.

När han nu återigen sitter på ett utgående kontrakt så verkar det som att han vill ha ett längre avtal. Han berättade på ett mediamöte att han och Vegas pratade nytt kontrakt innan slutspelsserien mot San José drog igång.

William Karlsson fick även frågan om VM och svarade då att det var oklart om han skulle spela VM eller ej.

— David Schoen 📰🗞🏒 (@DavidSchoenLVRJ) April 25, 2019