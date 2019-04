Djurgården är tillbaka i finalserien. Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Det är kvitterat i finalserien mellan Djurgården och Frölunda. Detta efter att stockholmarna vunnit med 3-2 idag på hemmaplan.

Djurgården såg rejält bleka ut hemma mot Frölunda och bortalaget kontrollerade händelserna. Bland genom ett mål i numerärt underläge och senare kapitaliserade de på stockholmarnas usla boxplay för 2-0. Målskyttar för gästerna var Max Friberg och Simon Hjalmarsson.

Efter 15:10 av den andra perioden var Axel Jonsson Fjällby nära att få friläge, men han revs ner och Mattias Guter tog hand om straffem. En straff som Johan Gustafsson först såg ut att ha räddat. Men pucken gled under honom och styrdes sedan in via hans benskydd och la sig retfullt precis bakom mållinjen.

— Det blev bra tillslut. Egentligen ville jag göra en bättre ”fejk”, men isen är ofantligt dålig här idag, det är som att åka på ströbröd, sa Mattias Guter till C More och fick sedan frågan om han var nervös innan straffen.

— Det enda jag tänker på är att jag kan bli hjälte. Jag har varit med om en massa skit i karriären, men i slutändan är det de bra sakerna man kommer ihåg ändå.

Målet tände Djurgården och 1:50 efter hade Jacob Josefson styrt in kvitteringen.

I den tredje perioden kunde sedan Niclas Bergfors ge Djurgården ledningen. Frölunda jagade kvitteringen, men den jakten fick ta paus när Jacob Moverare åkte ut för att ha slagit klubban ur handen för en motståndare. 15 sekunder senare åkte Anders Grönlund ut för boarding och Djurgården fick spela i fem mot tre.

Efter det så lyckades aldrig Frölunda etablera tryck i Djurgårdens zon och det blev ingen kvittering.