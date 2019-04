Det är inte bara Sverige, Ryssland och USA som får tillgång till några av sina storstjärnor under VM. Även Kanada har fått tre riktigt starka ”ja, tack”.

Kanadas trupp har varit hemlighålld och det enda som sagts är att Connor McDavid och Sidney Crosby tackat nej. Men nu har de fått positiva besked från åtminstone två superstjärnor, och en målvakt av hög klass. Enligt TSN:s Darren Dreger har nämligen John Tavares, Mark Stone och Matt Murray gett klartecken till turneringen.

Tavares, som kommer från karriärens bästa säsong med 47 mål och totalt 88 poäng, spelar sitt första VM sedan 2012. Torontos superstjärna har dock spelat såväl OS som World Cup efter det. Han har vunnit två JVM-guld plus både OS och World Cup, men saknar ett guld i senior-VM.

Även Vegas Mark Stone ansluter alltså. Han kommer också från karriärens bästa säsong med 33 mål och 73 poäng för Ottawa och Golden Knights och är dessutom en av tre finalister till Selke Trophy, priset till NHL:s bästa defensiva forwards.

26-åringen gjorde sedan ett monsterslutspel med 6+6 på bara sju matcher innan hans lag så snöpligt åkte ut mot San Jose. Till skillnad från John Tavares har Mark Stone ett VM-guld från 2016, hans enda framträdande i turneringen. Då gjorde han tio poäng på tio matcher.

Till sist får de in en tänkt förstemålvakt i den dubble Stanley Cup-vinnaren Matt Murray. Murray är den enda målvakten i historien som vunnit två Stanley Cup-titlar som förstemålvakt samtidigt som han räknats som rookie. Han spelade för U23-laget vid World Cup 2016 och gör nu sitt första seniormästerskap för Kanada.

Pittsburgh’s Matt Murray has also joined Team Canada for the upcoming World Championship. https://t.co/aWHcaod61y

— Darren Dreger (@DarrenDreger) April 27, 2019