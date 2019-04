Nicklas Bäckström och Christian Djoos med Stanley Cup-pokalen. Foto: Bildbyrån

Från och med första juli är Nicklas Bäckström inne på det sista året på sitt kontrakt. Men den svenske centerstjärnan tycks vilja stanna i Washington.

– Jag har spelat hela min karriär här och skulle vilja stanna. Jag älskar det här, säger han.

Igår hade Washington en så kallad ”exit-day” när spelarna och tränarna träffar media en sista gång, och där omklädningsrum och sådana saker städas ur. Nästa gång alla samlas är det för att ladda upp inför nästa säsong.

Då går Nicklas Bäckström också in på det sista året på hans kontrakt, värt 6,7 miljoner dollar, som han skrev på redan 2010. Vad som händer sen är oklart. Från och med första juli får han börja förhandla om ett nytt kontrakt och nog går det att tolka ”Bäckis” som att han vill förlänga avtalet.

– Ska jag vara helt ärlig har jag inte tänkt på det, men jag har spelat hela min karriär här och skulle vilja stanna. Jag älskar det här, sade han igår.

FLYTTAR HEM?

”Bäckis” har tidigare hintat om att en flytt hem till Brynäs kan bli aktuell när avtalet löper ut. Frågan är om hemflytten sker redan då, då han ”bara” är 32 år när kontraktet löper ut om ett år. Om svensken är skadefri kommer han gå in på precis under 1000 NHL-matcher för Washington vid nästa säsongs slut.

Carl Hagelin, som anslöt sent under säsongen, har också utgående avtal. General Brian MacLellan är fåordig när det gäller svenskarnas framtid.

– De har båda ett år kvar på kontraktet och vi kommer ha dialog kring det. Vi kommer ha en del beslut att ta under året. Det spelar ingen större roll om det blir klart i sommar eller under säsongen. Vi kommer ha en dialog och när det känns som att vi är nära att sy ihop något kommer vi uttala oss ytterligare.