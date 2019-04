Det kommer väl knappast som någon större överraskning. Men nu är det i alla fall klart att Elias Pettersson och Rasmus Dahlin är två av de nominerade till titeln årets rookie i NHL.

Rasmus Dahlin valdes som nummer ett i sommarens draft och kom in bra i Buffalo under sin första NHL-säsong. Poängmässigt landade det in i 44 (9+35) poäng, vilket är starka papper för en 18-åring. Han fyllde förövrigt 19 alldeles nyligen.

Elias Pettersson tog NHL med storm och öste in poäng för Vancouver till en början. Tillslut blev det 66 poäng på 71 matcher och med det så vann han poängligan för rookies.

Både Dahlin och Pettersson är nu nominerade till Calder Trophy. Sommedtävlare på galan i Las Vegas i juni får de St.Louis målvakt Jordan Binnington.

Tidigare har Peter Forsberg, Daniel Alfredsson och Gabriel Landeskog vunnit Calder Trophy ur svensk synvinkel.

