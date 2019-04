Foto: Bildbyrån

Det är ett par veckor kvar till VM, men stjärnparaden är redan längre än på flera år. Nedan listas ett stort gäng av alla stjärnor som tackat ja och kommer spela turneringen.

SVERIGE:

Jacob Markström

Henrik Lundqvist

Adam Larsson

Oliver Ekman-Larsson

Mattias Ekholm

Erik Gustafsson

Elias Pettersson

Elias Lindholm

William Nylander

Den svenska truppen har ni förstås koll på. Backsidan är, precis som vanligt, urstark och det finns en bra mix mellan mer defensivt lagda backar och de som är mer åt det offensiva hållet. Notera: Ingen VM-klar back i hela turneringen gjorde fler NHL-poäng under säsongen än Erik Gustafsson. Gustafsson står i särklass ännu.

Efter några tunga nej tack på forwardssidan har Rikard Grönborg också fått ett par positiva besked de senaste dagarna. Även Patric Hörnqvist, som inte finns nämnd här, är ett starkt namn.

USA:

Noah Hanifin

Quinn Hughes

Alec Martinez

Ryan Suter

Patrick Kane

Jack Eichel

Johnny Gaudreau

Dylan Larkin

Alex DeBrincat

USA har haft enooorma problem att lyckas i VM men tog i alla fall silver ifjol. Nu kommer de med ett ännu starkare lag, ledda av de tre offensiva superstjärnorna som står överst i forwardslistan ovan.

Backsidan är också spännande med tre tunga namn samt Quinn Hughes, som rankas som en av hockeyvärldens allra största talanger. Han NHL-debuterade nyligen men spelade faktiskt VM för ett år sedan. Han kan bli en sensation.

RYSSLAND:

Andrej Vasilevskij

Dmitrij Orlov

Ivan Provorov

Michail Sergatjov

Alex Ovetjkin

Nikita Kutjerov

Ilja Kovaltjuk

Jevgenij Kuznetsov

Nikita Gusev

Jevgenij Malkin

Under 2000-talet har Ryssland nästan varje år haft starkast lag på pappret. De senaste åren Sverige och i viss mån Kanada kommit i kapp men i år är det inget snack om saken. Ryssarna kommer till VM med det mest stjärntäta lag de haft från länge. De har nämligen haft tur och fått se i princip alla landets megastjärnor åka ur direkt i slutspelet.

Här finns alltså både skyttekungen och poängkungen från NHL den gångna säsongen. Plus Malkin. Plus Kuznetsov. Plus en möjlig Vezina Trophy-vinnare i Andrej Vasilevskij. Ryssland har ett gäng stjärnor klara även utöver dessa, men man måste ju begränsa sig någonstans.

KANADA:

Matt Murray

John Tavares

Mark Stone

Kanada fick i natt klart med den här trion och det är väl en hyfsad grund att stå på. Tavares och Stone är två av världens bästa spelare och båda kommer från sina bästa säsonger i karriären. Stone gjorde dessutom ett sensationellt bra slutspel med Vegas och gjorde 6+6 på sju matcher. Tavares? Han sköt 47 mål och hotade om skytteligasegern.

Målvaktssidan har många gånger varit ett orosmoln för Kanada. Där ska de inte behöva oroa sig nu.

SCHWEIZ:

Kevin Fiala

Nico Hischier

Schweiz har inte fått något svar av världsbacken Roman Josi ännu, men om han kommer blir fjolårets silvermedaljörer att räkna med i år också! Det finns dock en okej stjärngrund att stå på, även om Fiala hade en tung säsong och Hischier kanske inte riktigt tog det steg man hade hoppats. Han drogs ned av att Taylor Hall var skadad stora delar av säsongen.

TYSKLAND:

Leon Draisaitl

Leon Draisaitl älskar sitt landslag och gör sitt femte VM sedan 2014. Han kommer från en magisk säsong i Edmonton där han nådde 50 mål och 105 poäng! Han slutade tvåa i skytteligan och fyra i poängligan. Snacka om att Tyskland har ett offensivt hot och en av turneringens största stjärnor.

Noterbart från alla lagens VM-truppen är att vi i år får se skytteligavinnaren samt tvåan, trean, femman, sexan och tian. I poängligan har vi ettan, trean, fyran och åttan från NHL som är klara i nuläget.

Utöver det får vi se en möjlig Vezina Trophy-vinnare och den troliga Calder Trophy-vinnaren. Dessutom en finalist till Selke Trophy, priset till NHL:s bästa defensiva forward. Och fler stjärnnamn lär ramla in inom de närmaste veckorna…

Den uppmärksamme kan notera att Finland inte nämns. De har än så länge bara fått klart med två NHL-spelare: Juho Lammikko och Henri Jokiharju.