Trotz, Berube & Cooper. Foto: Bildbyrån

NHL har släppt finalisterna till Jack Adams Award. Det är de tre väntade namnen som fått flest röster.

Det var inte speciellt svårt att lista ut vilka tre som skulle nomineras till priset som årets tränare i NHL. De tre som fått flest röster är St. Lous Craig Berube, New York Islanders Barry Trotz samt Tampa Bays Jon Cooper.

Berube tog över ett St. Louis som låg näst sist i NHL. Till en början gick det tungt och de låg under en period sist av alla – men via en magisk slutspurt förde han laget till slutspel. Nu är de dessutom i konferenssemifinal, men det räknas inte in i den här omröstningen.

Barry Trotz lämnade Washington efter fjolårets Stanley Cup-vinst och tog över New York Islanders. Bara dagarna därpå lämnade superstjärnan John Tavares och Islanders tippades tillhöra den absoluta botten. I stället gjorde Trotz om laget, som släppte in minst mål i hela NHL förra säsongen, och tog dem till toppen via ett ruskigt disciplinerat försvarsspel.

Cooper nomineras förstås för att ha fört Tampa Bay till en lekande lätt Presidents’ Trophy. De vann 62 matcher under grundserien vilket var tangerat NHL-rekord.

Barry Trotz är den enda av dessa tre som vunnit priset tidigare. Han vann 2016