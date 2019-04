San Jose Sharks vann tre raka matcher i avslutningen mot Vegas och inledde serien mot Colorado på samma sätt. De vann med 5-2 i natt, sedan Gustav Nyquist inlett lagets målskytte.

Han gjorde 6+5 på 19 matcher i NHL för San Jose men i slutspelet hade det gått tyngre för Gustav Nyquist inför nattens match. I serien mot Vegas mäktade han bara med tre assist. Men i natt fick svensken spräcka målnollan även i slutspelssammanhang för hans nya lag.

Swooping in on that rebound. #PlayoffMode

