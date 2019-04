Artemij Panarin ska vara Columbus bästa spelare nu när deras slutspelsöde ska avgöras. I natt var han det. Via 2+1 hade han ett finger med i allt när Blue Jackets vann med 3-2 efter förlängning mot Bruins.

Matchserien mellan Columbus och Boston är kvitterad. Detta efter en superrysare i natt, som inte avgjordes förrän i början av den femte perioden. Då tog Matt Duchene tillvara på en retur efter ett skott från Artemij Panarin. Lagets båda offensiva storstjärnor såg alltså till att få serien till 1-1 i matcher.

Duchene har 4+4 efter sex matcher i slutspelet och valde efter nattens match att lyfta fram Panarin.

– Han tog ett ruskigt bra skott. Men jag tror Tuukka Rask förväntade sig att han skulle skjuta. Sen landade pucken på mitt blad och jag lyckades hitta en lucka, säger kanadensaren om avgörandet.

Dessförinnan hade Artemij Panarin kvitterat till 1-1 och senare även kvitterat till 2-2 med ett mål som utan tvekan får gå in som ett av hela slutspelets allra läckraste så här långt.

Brutal Charlie Coyle turnover leads to Artemi Panarin’s second goal of the game pic.twitter.com/4foqqr9Mcn

— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) April 28, 2019