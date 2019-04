Filip Hållander. Foto: Ronnie Rönnkvist

Filip Hållander åkte ur SHL med Timrå men blir kvar i ligan. Nästa säsong spelar 18-åringen i Luleå.

– Det är nog väldigt bra för just min utveckling att gå till ett lag som var riktigt bra redan förra säsongen, säger han till hockeysverige.se.

Idag stod det klart att Pittsburgh kommer låna ut Filip Hållander till Luleå kommande säsong. Junior-VM spelaren var utlånad till sin moderklubb Timrå förra säsongen och var där med om att den 8:e april degraderas från SHL till Hockeyallsvenskan, ett minne som svider långt in i hjärtat hos 18-åringen.

– När slutsignalen gick blev det som en blackout och givetvis jättetufft. Då var jag jäkligt ledsen, mycket tårar och känslor. Riktigt då förstod jag nog inte riktigt vad som hade hänt, berättar Filip Hållander för hockeysverige.se timmarna efter det att han blivit klar för spel i Luleå kommande säsong.

Det stod 3-3 i matcher mellan Timrå och Oskarshamn inför den sjunde och avgörande matchen. Trots hemmaplan förlorade Timrå med 0-3.

– Jag tycker att Oskarshamn var bättre spelmässigt i kvalet än vad vi var. Sedan tycker jag att vi skulle kunna slagit dom ändå, men vi hittade kanske inte det riktiga sättet vi skulle spela mot dom för att vara som mest effektiva.

– Vi fick åka väldigt mycket skridskor medan Oskarshamn fick spela sitt spel. Vi hamnade lite i deras fälla.

– Sedan är det såklart små marginaler. Vi hade kunnat avgjort i match sex eller dom vunnit fler matcher på övertid, men i slutändan tycker jag ändå att det lag som vinner i bäst av sju matcher vinner rättvist. Självklart var det tufft, men det är så här hockey är.

”VI HADE MER ATT FÖRLORA”

Förra säsongen var Timrå underdogs när laget tog sig upp till SHL efter vunnit finalserien mot Karlskrona. Den här säsongen var det tvärt om, att man var favorittippade.

– Det var inte så stor skillnad bara för att vi var favoriter, det tycker jag inte. Däremot var det skillnad på så vis att vi nu hade lite mer att förlora. Vi kom från en grundserie med ett lite sargat självförtroende som lag. Vi hade inte den här ”boosten” på samma sätt som vi hade säsongen innan då vi hade vunnit väldigt mycket.

– Det är två motsatser givetvis. Vi hade även nu hade ett bra go i laget, men vi förlorade ganska mycket matcher, var ganska avhängda tidigt ändå och fick spela ganska många matcher som inte betydde någonting. Det tar på psyket såklart.

Filip Hållander steg in i SHL som 18-åring och hans säsong var trots degraderingen imponerande. På 45 matcher svarade han för sju mål och totalt 21 poäng.

– Jag tycker ändå att det har gått ganska bra. Framförallt blev det bättre och bättre under säsongen.

– Sedan är det en stor förtjänst att jag har fått spela väldigt mycket, haft en bra roll där jag spelat mycket powerplay och i viktiga situationer. ”Freddan”

(Fredrik Andersson) har gett mig förtroende att få spela i dom olika situationerna, men jag har också tagit vara på chanserna när jag fått dom och med det fått fortsatt förtroende.

– Det var ändå lite skillnad på att komma upp i SHL från att ha spelat i Hockeyallsvenskan, men desto längre säsongen led ju bättre gick det och jag kände mig mer trygg. När man känner sig trygg kan man också gå ut och spela sitt spel. Då blir det också mycket enklare.

HAR FÖLJTS AV PITTSBURGH

Du är utlånad av Pittsburgh, hur har deras organisation följt dig under säsongen?

– Dom har varit och kollat på några matcher. Sedan har deras assisterande General Manager, Bill Guerin, varit över en gång och deras development coach en gång. Annars följer dom nog mig mest på TV.

– Den svenska scouten, Tommy Westlund, har varit och kikat på några matcher och vi har pratat lite. Vi har också kommit överens om att vi inte prata så jätte ofta utan att det räcker med några gånger under en säsong. Vi stämmer av hur läget är och om jag har några skador och så vidare.

Vilka signaler har du fått om framtiden från Pittsburgh?

– Inga speciella mer än att jag ska fokusera på nästa säsong i Sverige. Sedan tar vi det därifrån. Så har det egentligen varit under hela tiden.

– Nu ska jag spela i Luleå nästa säsong och då ska jag fokusera på det fullt ut. Det ska inte vara något att jag kanske ska åka över ändå eller kanske inte. Det känns bäst att ha fullt fokus på Luleå och då behöver jag inte heller tänka så mycket.

”FICK EN JÄTTEBRA KÄNSLA AV LULEÅ”

Men Filip Hållander åker över till Pittsburgh i sommar för att fortsätta bekanta sig med sin NHL-organisation.

– Jag åker i alla fall över på ”development campen”. Rookie-campen har vi inte hört något om, men det är tag kvar dit. Jag pratade med agenten för någon dag sedan då det blev klart med Luleå, men vi har inte pratat så mycket om Pittsburgh. Vi får se vad som händer när det börjar närma sig.

Varför valde du just Luleå?

– Jag fick en jättebra känsla av Luleå och jag sa redan från början att jag skulle gå på magkänslan. Jag tycker att min spelstil kommer att passa bra in där, men det viktigaste är att jag hoppas att få utvecklas jäkligt bra där uppe med ”Bulan” (Thomas Berglund) och dom andra som tränare.

– Det är nog väldigt bra för just min utveckling att gå till ett lag som var riktigt bra redan förra säsongen. Det kommer bli en utmaning, men ett bra steg att ta. Jag kommer inte ”bli bekväm” utan kriga varje dag för att få behålla min plats i laget eftersom det är ett lag med mycket bredd, speciellt på forwardssidan. Jag kan inte ta något för givet.

Det blir också en lite annan roll för Filip Hållander eftersom han i Timrå hade mer eller mindre än given tröja i varje match.

– Så har det varit. Den här säsongen har jag kunnat känna, lite i alla fall, att jag har kunnat göra några dåliga matcher, men ändå ha platsen kvar.

– Jag vill ta det steget, vilket var en anledning till att jag gick till Luleå, att innan jag åker över får vara i den miljön som är där uppe med en väldig konkurrens. Att få vara i en miljö där jag varje gång kommer till ishallen måste visa att jag verkligen vill spela och att coachen ska spela mig.

– Där borta handlar allt om konkurrens. Är man i AHL slåss alla om samma platser för att komma upp i NHL. Spelar du sedan i NHL handlar allt om att få vara kvar där uppe. På så vis kan det vara bra för mig att känna på konkurrensen som är i Luleå.

HYLLAR BULAN

Som tränare i Luleå får Filip Hållander Thomas Berglund som coach, en ledare som 18-åringen hört mycket gott om.

– Jag har hört jättebra saker om ”Bulan” från folk jag pratat med, agenter, scouter och så vidare. Pittsburgh tycker också att han verkar vara jättebra.

– Han har gjort väldigt bra saker i Brynäs och man kan också se till allt han har gjort i Luleå. ”Bulan” är en tränare som kräver mycket och verkligen säger vad han tycker. Det är bra med en tränare som inte lägger några fingrar emellan.

Var Pittsburgh med och valde klubb åt dig?

– Nej, dom var inte med så. Självklart hade dom invändningar på vissa saker, men i slutändan var det mitt beslut vart jag ville spela, avslutar nyblivne Luleå-forwarden.