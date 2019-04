Alexander Holtz och Lucas Raymond. Foto: Bildbyrån

Lucas Raymond blev stor matchhjälte med sina tre mål i finalen mot Ryssland. Radarpartnern Alexander Holtz njöt av att se sin kompis dominans ute på isen i VM-finalen.

– Man har bara gått och väntat på något sånt här. Jag är inte alls förvånad att han går ut och gör tre mål ikväll, säger Holtz till hockeysverige.se efter matchen.

ÖRNSKÖLDSVIK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Lucas Raymonds guldmål fick hela Örnsköldsvik att skaka. 5:44 in i förlängingen kunde den avige högerskytten skjuta Småkronorna till sjunde himlen. Raymonds kedjekamrat Alexander Holtz satt i spelarbåset när Raymond prickade in guldmålet.

– Jag såg att (Alex) Brännstam slog en fantastisk passning, sen tänkte jag bara: ”Fan, han sätter ju den här”. Sen gick pucken in och jag försökte bara slita upp båsdörren och kasta av mig grejerna så fort som möjligt, säger Holtz till hockeysverige.se.

Holtz är inte sen att hylla sin kedjekamrat.

– Han är en fantastisk spelare. Man har bara gått och väntat på något sånt här. Jag är inte alls förvånad att han går ut och gör tre mål ikväll, sån är han som spelare, säger Holtz om Raymond.

Sverige hade ledningen två gånger om, men tappade den vid båda tillfällena. I början av den tredje perioden kunde Ryssland vända på steken. Trots det infann sig aldrig någon oro i svensklägret, enligt Djurgårdsforwarden.

– Just nu kommer jag inte ihåg så mycket av matchen (skratt). Vi tappar ledningen i början av den tredje perioden men jobbar oss tillbaka starkt in i matchen. Sen sätter Lucas kvitteringen rätt snabbt och sen tycker jag att vi är det bättre laget i förlängningen.

”STARTEN PÅ NÅGRA FRAMGÅNGSRIKA ÅR FRAMÖVER”

Ryssland såg ut att ha tagit ledningen i slutskedet av den tredje perioden, men efter lång videogranskning gick det inte att fastställa om pucken hade korsat mållinjen.

Hann du bli orolig när ni fick sitta och vänta så länge på ett beslut?

– Nej, jag var aldrig nervös. Jag litade på Hugo (Alnefelt), han har full koll på den, säger Holtz med glimten i ögat.

VM-guldet är Sveriges första på U18-nivå genom tiderna.

– Det är hur sjukt som helst. Det första VM-guldet för Sverige någonsin… Jag tror att det här är starten på några framgångsrika år framöver. Det är hur sjukt som helst att få vara första laget att vinna.

Hur firar ni det här?

– Jag vet faktiskt inte, det enda jag vet att det är frukost 08:15.

Kommer Alexander Holtz att infinna sig på frukosten 08:15 imorgon?

– Det kommer bli tungt som fan att ta sig upp, men den gröten ska käkas också, skrattar Holtz.