Anton Karlsson. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

Publikfavoriten Anton Karlsson blir inte kvar i Leksand efter avancemanget till SHL. Det skriver han själv på Instagram.

”Tyvärr så blir det inte alltid som man vill och nu fick jag lämna en förening som jag självklart skulle vilja stanna i”, skriver Karlsson.



Anton Karlsson kom till Leksand som junior 2015/16 och var med om att ta laget till SHL. Efter degraderingen 2017 återvände han till klubben och har under de senaste två åren huserat i Hockeyallsvenskan.

Den här säsongen sköt han personbästa elva mål och 21 poäng i allsvenskan samt sköt fem mål på tolv kvalmatcher när Leksand tog klivet upp i SHL. Men dit får Karlsson inte följa med. 22-åringen skriver själv på Instagram att det inte blir någon fortsättning i klubben.

”MEN LIVET GÅR VIDARE…”

”Tack Leksands IF för framgångarna jag har fått vara med om att göra i föreningen. 2 avancemang till SHL men samtidigt väldigt lärorika säsonger. Tack alla lagkamrater för att vi haft det så sjukt roligt tillsammans. Men framförallt till Leksands underbara fans, tack för att ni alltid stått mig bakom ryggen och laget. Ni behövs, så fortsätt sjung så taket lyfts på Tegera och mana på krigarna på isen! Tyvärr så blir det inte alltid som man vill och nu fick jag lämna en förening som jag självklart skulle vilja stanna i. Men livet går vidare och nu är det dags för mig att hitta nya utmaningar i livet! Tack alla! Over and out, hoppas vi ses i framtiden igen! #27”, skriver Karlsson.

Anton Karlsson deltog i tre JVM-turneringar som junior och var med i Juniorkronornas silverlag i Malmö 2014. Han har varit ombytt i 40 allsvenska matcher med Frölunda och gjort ytterligare 178 allsvenska matcher med Leksand, Mora, Bik Karlskoga och IK Oskarshamn.

https://www.instagram.com/p/Bw4N29XjisD/